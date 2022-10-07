سيول تتوقع المزيد من الاستفزازات الكورية الشمالية

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توقع المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن ترتكب كوريا الشمالية المزيد من الاستفزازات التقليدية إلى جانب إجراء اختبارات إطلاق صواريخ بالستية وإجراء تجربة نووية.واستعدادا لمثل تلك الاستفزازات، شددت الرئاسة الكورية الجنوبية مجددا على ضرورة التأهب الكامل اعتمادا على تعزيز التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، والتعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، من أجل القضاء على جميع أشكال الاستفزازات الكورية الشمالية.وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي في مكالمة هاتفية أجرتها معه وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم، إن الرئاسة تضع في الاعتبار احتمال حدوث استفزازات أخرى بشكل مفاجئ وغير متوقع، إلى جانب إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات وإجراء تجربة نووية.وأشار في هذا الصدد إلى أن بيونغ يانغ ظلت ترتكب استفزازات في أماكن وأوقات غير متوقعة، وشدد على ضرورة الاستعداد التام لها.وقال المكتب الرئاسي إن كوريا الشمالية قد ترتكب المزيد من الاستفزازات، محذرا إياها من أن تلك الاستفزازات سوف تعرضها للمزيد من الصعوبات.