الزعيم الكوري الشمالي يؤكد على أهمية التنمية الريفية

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ اون" حضر مراسم افتتاح إحدى المزارع في منطقة "يون بو" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ" يوم أمس، الذي صادف ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم هناك.ووفقا للتقرير، أشاد كيم بالعاملين في إنشاء المزارع، مشيرا إلى أنه أصبح بالإمكان توفير الخضروات الطازجة طول أيام السنة للمواطنين في تلك المقاطعة، والذين يقومون بدور كبير في التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.وأضاف أنه من المهم إنشاء عدد من مزارع البيوت الزجاجية كبيرة الحجم من أجل توفير كميات ضخمة من الخضروات للجمهور في الظروف الجوية الطبيعية، وأنه من الضروري تحديث وتكثيف وتصنيع عمليات إنتاج الخضروات.يذكر أنه من النادر أن يزور الزعيم الكوري الشمالي منطقة ريفية بينما يتغيب عن حضور فعالية رسمية أقيمت في بيونغ يانغ بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الحاكم، وهو ما يفسره المراقبون بأنه يستهدف إظهار اهتمامه بقضايا معيشة الشعب.الجدير بالذكر أن تلك المزرعة في منطقة "يون بو" قد أنشئت على مساحة تبلغ حوالي مليونين و770 ألف متر مربع، وتضم حوالي 850 بيتا زجاجيا، إلى جانب حوالي ألف مسكن، ومدرسة، ومركز ثقافي، وغيرها من المنشآت.