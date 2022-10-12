الرئيس يون يوجه الوكالات الحكومية للنظر في برامج تدريب الشباب

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وجّه الرئيس "يون صوك يول" الوكالات الحكومية والوزارات لتوظيف مستشارين شباب ومتابعة برنامج تدريب الشباب بنشاط.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" في مؤتمر صحفي إن الرئيس أصدر هذا الأمر أمس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في المكتب الرئاسي.وقال الرئيس يون إن مفتاح حل مشاكل الشباب هو إشراكهم في إدارة شؤون الدولة.وأصدر الرئيس تعليماته للحكومة ليس فقط بالاستماع إلى آراء الشباب، ولكن أيضا بأن يتم تحقيق وجهات نظرهم بشكل كامل في متابعة السياسات ذات الصلة بالشباب، والتي قال إنها ترقى إلى مستوى المشاركة الحقيقية والإنصاف.كما قال يون إن الحكومة يجب أن توفر للمواطنين الكوريين الشباب الموهوبين في الخارج فرصة للمساهمة في السياسات المحلية.