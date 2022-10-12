كوريا واليابان تتفقان على حل مشكلة العمل القسري في إطار النظام القضائي الكوري

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اتفق دبلوماسيون رفيعو المستوى من كوريا الجنوبية واليابان في الرأي القائل بأن قضية تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب يجب أن تُحل داخل النظام القضائي الكوري.جاء ذلك في اجتماع عقد بين مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الكورية "لي سانغ ريول"، مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، في سيول، من أجل مناقشة القضايا الثنائية العالقة. وأجرى الجانبان مناقشات معمقة حول تلك المسألة الخلافية المتمثلة في تعويض الضحايا الكوريين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وخلال المحادثات، قدم المسؤول الكوري الجنوبي إحاطة مفصلة حول القضايا التي أثيرت خلال أربع جولات من مناقشات اللجنة المدنية الحكومية المشتركة، بما في ذلك الدعوات للتفاوض المباشر بين الضحايا والشركات اليابانية ذات الصلة، واعتذار الشركات اليابانية عن المشاركة في تمويل التعويض. وشدد الجانب الكوري على أنه يجب حل المشكلة داخل نظامها القضائي حيث تم رفع الدعوى داخل محكمة كورية، وفي المقابل أعرب الجانب اليابان عن تفهمه للموقف.وكانت آخر مرة عقد فيها الجانبان محادثات على مستوى مدير في يوم 26 أغسطس في طوكيو. وجاءت محادثات الأمس الثلاثاء بعد أن اتفق الرئيس "يون صوك يول" مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على تسريع الحوار بين وزارتي خارجية البلدين لحل القضايا العالقة وتحسين العلاقات الثنائية.