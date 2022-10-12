السياسية هيئة التفتيش لم تبلغ عن التحقيق مع الرئيس السابق للمكتب الرئاسي الحالي

قال رئيس هيئة التفتيش في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء إن وكالته لم تخطر المكتب الرئاسي قبل إبلاغ الرئيس السابق "مون جيه إين" بعزمها بدء تحقيق مكتوب في قضية مقتل مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي على يد جنود كوريين شماليين في عام 2020.



وأصدر رئيس هيئة التدقيق والتفتيش "تشيه جيه هيه" هذا التصريح خلال مراجعة برلمانية ردا على أسئلة من النواب، حيث قال أيضا إنه، على حد علمه، لم تبلغ الهيئة أبدا عن شؤون التحقيق الخاصة بها إلى المكتب الرئاسي منذ انطلاق إدارة الرئيس "يون صوك يول".



ومن ناحية أخرى، قال "تشيه" أيضا إنه يدرس إجراء تحقيق حول الجدل المثار بشأن زيارة فردية قامت بها "كيم جونغ سوك" زوجة الرئيس السابق "مون" إلى الهند في عام 2018.



وأدلى "تشيه" بهذه التصريحات ردا على سؤال من قبل النائب "تشو جو جين" من حزب "قوة الشعب" الحاكم حول تخصيص 400 مليون وون من أموال الدولة لتلك الرحلة التي استغرقت ثلاثة أيام فقط، وأن زيارة "كيم" إلى "تاج محل" لم يتم تحديد موعدها في خط سير رحلتها في ذلك الوقت، وهو ما يستدعي إجراء فحص.



وردا على سؤال عما إذا كان يوافق على الحاجة إلى إجراء تفتيش، قال "تشيه" إنه سيدرس هذا الموضوع.