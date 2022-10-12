صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري للعام القادم

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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية للعام القادم إلى 2%. وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر أمس الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بمقدار 0.1% مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.ومع ذلك، قرر الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام بمقدار 0.3% مقارنة بتقديراته السابقة في يوليو الماضي، إلى 2.6%.وقد حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته للاقتصاد العالمي لهذا العام عند 3.2%، لكنه خفض توقعاته للعام القادم إلى 2.7%، أي أقل بمقدار 0.2% مقارنة بتوقعاته في يوليو، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع الأسعار، وتشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كورونا.وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه بصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية والمرور بذروة جائحة كورونا، فإن توقعات النمو هذه هي الأكثر انخفاضا منذ عام 2001.