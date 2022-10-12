الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمد الردع إلى كوريا الجنوبية

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أعادت الولايات المتحدة التأكيد على هدفها المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ورفضت التعليق على الدعوات داخل كوريا الجنوبية لنشر أسلحة نووية تكتيكية لمواجهة التهديدات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أمس الثلاثاء. وردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية طلبت من الولايات المتحدة نشر أسلحة نووية تكتيكية، قال "كيربي" إن هدف الولايات المتحدة هو "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق"، حيث تجنب المتحدث الإجابة على السؤال بشكل مباشر بسبب الطبيعة الحساسة لهذا الموضوع. وأضاف أن واشنطن تعتقد أنه لا يزال هناك طريق دبلوماسي يجب المضي فيه.ويذكر أنه ردا على سؤال مماثل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أيضا إنه يجب طرح القضايا الكورية على حكومة كوريا الجنوبية. وأضاف "برايس" أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أكد من جديد التزام الولايات المتحدة بتوفير الردع الموسع لكوريا الجنوبية باستخدام مجموعة كاملة من القدرات الدفاعية الأمريكية، بما في ذلك القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية.