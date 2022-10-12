كوريا تخسر في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

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فشلت كوريا الجنوبية في إعادة انتخابها في مجلس إدارة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.وفي الانتخابات التي أجريت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، حصلت كوريا الجنوبية على 123 صوتا لتحتل المرتبة الخامسة من بين ثماني دول آسيوية تنافست في تلك الانتخابات للحصول على عضوية مجلس إدارة منظمة الأمم المتحدة في الفترة من 2023 إلى 2025.وحصلت بنغلاديش على أكبر عدد من الأصوات، بلغ 160 صوتا من بين أدلى 189 دولة أدلت بأصواتها، لتفوز بمقعد من بين المقاعد الأربعة المخصصة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ ضمن مجلس إدارة اللجنة المكون من 7 أعضاء. وكانت الدول الثلاث الأخرى المنتخبة من المنطقة هي جزر المالديف وفيتنام وقيرغيزستان.وفي الانتخابات السابقة لمجلس حقوق الإنسان، فازت كوريا الجنوبية في أعوام 2006 و2008 و2013 و2016 و2020.وتعليقا على تلك الخسارة في انتخابات أمس الثلاثاء، قال مسؤول في بعثة كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة إنه يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لذلك، وأن الحكومة تقوم بتحليلها.