البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة إلى 3%

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قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5% إلى 3%، في محاولة لترويض التضخم المتصاعد.وبذلك يكون البنك المركزي الكوري قد اتخذ "خطوة كبيرة" أخرى في اجتماع لجنته النقدية اليوم الأربعاء، من خلال رفع سعر الفائدة إلى مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكتوبر من عام 2012.وبهذا القرار الأخير، يكون البنك المركزي الكوري قد رفع سعر الفائدة خمس مرات متتالية هذا العام. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.ويقول المراقبون إن البنك المركزي الكوري يسعى بذلك إلى احتواء ارتفاع الأسعار والتقلبات في السوق المالية. ويذكر أن أسعار المستهلكين في كوريا ظلت ترتفع بنمو بلغ 5.6% في سبتمبر، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو للشهر الثاني على التوالي.