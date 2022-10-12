بدء تطعيمات الإنفلونزا لمن تزيد أعمارهم عن 75 عاما

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بدأت السلطات الصحية الكورية اليوم الأربعاء في إعطاء لقاحات الإنفلونزا المجانية للذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها بدأت اليوم عمليات التطعيم المجاني ضد الإنفلونزا لكبار السن، بدءا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بينما ستتوفر اللقاحات لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما اعتبارا من يوم الاثنين القادم، وللذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما بدءا من يوم الخميس من الأسبوع القادم.وقد بدأ برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا على مستوى البلاد الشهر الماضي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و13 عاما، والنساء الحوامل، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.وسوف تكون اللقاحات متاحة في المستشفيات المحددة مسبقا والعيادات المجتمعية على مستوى البلاد، بغض النظر عن مكان إقامة متلقي اللقاح.