إصابات كورونا التراكمية في كوريا تتجاوز 25 مليونا

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تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في كوريا الجنوبية مستوى 25 مليونا، وهو ما يعادل حوالي نصف إجمالي عدد سكان البلاد.وقالت الوكالة الكورية مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 30 ألفا و535 إصابة طوال يوم أمس، بما في ذلك 70 حالة بين القادمين من الخارج. وبذلك بلغ عدد الإصابات التراكمي في البلاد 25 مليونا و25 ألفا و749، وهو ما يمثل 48.5% من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية المقدر بـ51.6 مليون نسمة.وقد جاء تجاوز الرقم لمستوى 25 مليونا بعد حوالي عامين وثمانية أشهر منذ تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا رسميا في يوم 20 يناير من عام 2020.وقد انخفضت الحصيلة اليومية أمس بحوالي أربعة آلاف مقارنة بالأسبوع الماضي، وبحوالي 5600 مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، مع الحفاظ على الاتجاه العام في تراجع مستويات العدوى. ويعد الرقم المسجل بالأمس أيضا هو الأقل لأيام الثلاثاء خلال فترة 14 أسبوعا.وتم أمس أيضا الإبلاغ عن 15 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، في حين انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى 263، ليقل عن مستوى 300 لأول مرة منذ يوم 23 يوليو الماضي.