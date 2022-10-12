سام سونغ الأولى في أفضل الوظائف العالمية للعام الثالث على التوالي

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صرحت شركة سام سونغ للإلكترونيات اليوم بأنها احتلت المركز الأول في تقييم أفضل الوظائف على مستوى العالم، للعام الثالث على التوالي، والذي أعلنت عنه مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أمس.وقد أجرت مجلة "فوربس" مسحا بالتعاون مع وكالة "ستاتيستار" الألمانية، على أكثر من 150 ألفا من كبار وصغار الموظفين في 57 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والصين والهند وفيتنام وكوريا الجنوبية، وقامت بتحديد مراكز 800 شركة من بين حوالي 4 آلاف شركة مرشحة.وأجاب الموظفون المشاركون في المسح على مختلف الأسئلة ذات الصلة، بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم، وإنجازاتها الاقتصادية، وظروف العمل فيها. يشار إلى أن تلك الشركات لا يمكنها التدخل في إجراء المسح كما لا يتم الكشف عن هوية المشاركين فيه.وكانت شركة "سام سونغ" قد احتلت المركز الـ76 في عام 2018، ثم المركز الـ106 في عام 2019، ولكن منذ عام 2020 ظلت تحتل المركز الأول لثلاثة أعوام متتالية.وقالت سام سونغ إن الأسباب الرئيسية في هذه النتيجة ترجع إلى ارتفاع الرضاء والفخر لدى كبار وصغار موظفيها بالمقارنة مع موظفي الشركات الأخرى، والتقدير الكبير لها من قبل الصناعة ذات الصلة.وفي تقييم هذا العام، احتل الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية الرئيسية في الولايات المتحدة وأروبا مراكز متقدمة، حيث تقدمت مايكروسوفت بـ3 مراكز لتحتل المركزالثاني، بينما تقدمت "آي بي إم" بمركزين، و"ألفابيت" بـ6 مراكز، لتحتلا المركزين الثالث والرابع على التوالي، بينما ظلت "آبل" تحافظ على المركز الخامس.وشمل البحث 800 شركة مختارة، منها 247 شركة أمريكية، و113 شركة ألمانية، و82 شركة فرنسية، و62 شركة صينية.