ترقية العلاقات بين كوريا وتشيلي إلى علاقات مشاركة استراتيجية

Photo : YONHAP News

اتفق رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" مع الرئيس التشيلي "غابرييل بوريتش فونتي" على ترقية العلاقات بين البلدين إلى علاقات مشاركة استراتيجية.وأبرم الجانبان 3 مذكرات للتفاهم حول التعاون في استخراج المعادن المستدامة وسلاسل التوريد، والتعاون في بحوث العلوم والتقنيات الزراعية، والحوار الديمقراطي بين البلدين.وقال رئيس الوزراء الكوري الذي يقوم بجولة حاليا تشمل 3 دول في أمريكا الوسطى، إنه أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس التشيلي في القصر الرئاسي في العاصمة "سانتياغو" أمس، حيث توصلا إلى هذه النتائج. وأوضح أن البلدين يخططان لتعزيز التبادلات التجارية والاستجابة المشتركة للتحديات الجديدة، بما في ذلك تغير المناخ، إلى جانب نشر الديمقراطية معا في مختلف أنحاء العالم. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم حول التعاون في المعادن، قال إنه من الضروري التعاون في هذا المجال من أجل تعزيز الأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيساعد كثيرا في الاستجابة لقانون تخفيض التضخم الأمريكي.كما اتفق الجانبان على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي أبرمت في عام 2004.وطلب رئيس الوزراء الكوري من الرئيس التشيلي دعم جهود كوريا للحصول على حق استضافة إكسبو العالمي لعام 2030 في مدينة بوسان.وقد التقى هان بعد ذلك برئيس مجلس الشيوخ التشيلي "ألفارو أنطونيو إيليسا دي سوتو" حيث شرح له سياسات الحكومة الكورية الجنوبية تجاه كوريا الشمالية.