المستثمرون الأجانب يبيعون 2.3 تريليون وون من الأسهم الكورية في سبتمبر

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اتضح أن المستثمرين الأجانب قاموا بعمليات بيع صافية لأسهمهم في البورصة الكورية الشهر الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر.جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة الرقابة المالية اليوم حول توجهات استثمار الأجانب في الأوراق المالية المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أوضحت أن عمليات البيع تلك بلغت قيمتها تريليونين و330 مليار وون من الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي، بعدما ظلوا يواصلون شراء الأسهم المحلية منذ شهر يناير وحتى شهر يونيو من هذا العام، ثم بدؤوا في البيع منذ شهر يوليو الماضي.وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، كان الأجانب يمتلكون ما مجموعه 781 تريليون وون من الأوراق المالية المدرجة في البورصة، منها 550.4 تريليون وون من الأسهم، و231 تريليون وون من السندات.وفي الوقت نفسه، حصل المستثمرون الأجانب على عائدات صافية بقيمة 980 مليار وون في سوق السندات المحلية الشهر الماضي.