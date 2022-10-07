العثور على 3 يخوت روسية بالقرب من ميناء بوهانغ الكوري

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تم العثور على 3 يخوت روسية في بحر الشرق في أوائل هذا الشهر، ونقلها إلى مدينة بوهانغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ الواقعة في جنوب شرق كوريا، حيث حاول عدد من المواطنين الروس دخول كوريا عبر بحر الشرق، إلا أنهم لم يتمكنوا جميعا من الحصول على موافقة من قبل السلطات الكورية. وكانوا جميعا، باستثناء شخص واحد، شباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.ويوجد على متن واحد من بين تلك اليخوت في ميناء "دونغ بين" بمدينة بوهانغ، رجلان روسيان يقيمان هناك منذ الثاني من هذا الشهر بعد حصولهما على إذن بدخول البلاد.كما يوجد 10 مواطنين روس على متن يخت آخر يزن 17 طنا، و4 آخرين على متن اليخت الثالث الذي يزن 3.8 طن، ومعظمهم شباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.وقال مسؤول في هيئة البحار والثروية المائية في "بوهانغ" إن دخول اليخوت الأجنبية إلى الميناء لم يحدث أبدا خلال الـ20 عاما الماضية.وبلغ عدد الروس الذين لم يحصلوا على إذن بالدخول بعد وصولهم إلى كوريا على متن تلك اليخوت، 21 شخصا، منذ أن بدأت السلطات الروسية في عمليات تعبئة جزئية لإرسال جنود للحرب في أوكرانيا.وقال مسؤول في مكتب الهجرة بوزارة العدل الكورية إن السلطات الكورية لا تستطيع الموافقة على دخول الأجانب إلا لأغراض واضحة، وذلك في ظل التغييرات السريعة في الأوضاع الدولية الراهنة.