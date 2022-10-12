بدء سريان مفعول القرار الأمريكي بحظر تصدير تقنيات أشباه الموصلات إلى الصين

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بدأ اليوم الأربعاء سريان مفعول القرار الأمريكي بوقف تقديم الدعم التقني لأجهزة أشباه الموصلات للمصانع في الصين.وكانت الحكومة الأمريكية قد قررت يوم 7 من هذا الشهر حظر تصدير أشباه الموصلات المتطورة وأجهزة تصنيعها إلى الصين، لكنها قالت إنها ستسمح للشركات متعددة الجنسيات التي لديها مصانع في الصين، بما في ذلك شركات "إس كي هاينكس" و"سام سونغ" الكوريتان، بتصدير أجهزة أشباه الموصلات بعد فحص كل حالة على حدة.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إنه تم إبلاغ الشركات الكورية بهذا القرار. ونقل التقرير عن مصدر مسؤول في هذا القطاع قوله إنه سيتم استئناف دعم الأجهزة للمصانع التي تشغلها الشركات الكورية في الصين بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة، وتوقع ألا تواجه الشركات الكورية صعوبة في حالة عدم تأخر إجراءات الموافقة.من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن القرار الأمريكي الذي تم الإعلان عنه يوم 7 من هذا الشهر لم يتغير، وبالتالي فإنها ستقوم بوضع نظام للحصول على الموافقات الأمريكية اللازمة، بحيث تقوم وزارة التجارة الأمريكية بتوريد الأجهزة المعنية إلى مصانع الشركات الكورية في الصين دون عقبات، حسب كل حالة على حدة.ويذكر أن شركة "إس كي هاينيكس" الكورية تدير حاليا 3 مصانع لإنتاج أشباه الموصلات في الصين، بينما تدير شركة "سام سونغ" مصنعين آخرين.