وريث مجموعة سام سونغ يتعهد بالالتزام بمبادئ الإدارة العادلة والصريحة

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أكد نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" التزام المجموعة ككل بمبادئ الإدارة العادلة والصريحة.وحضر "لي" اجتماعا للجنة مراقبة الامتثال التابعة للمجموعة والتي تتمتع بالاستقلالية أمس الأربعاء، وهي المرة الأولى منذ 21 شهرا، حيث قطع هذا التعهد وفقا للجنة.وطلبت اللجنة من القائد الفعلي لمجموعة سام سونغ أن يبذل جهده حتى لا تتعرض المجموعة لأي مخاطر ناجمة عن المخالفات القانونية لأعضائها. كما طلبت منه الحرص على تعميق ثقافة الالتزام بالقانون بين الشركات التابعة لمجموعة "سام سونغ".وقالت اللجنة إن "لي" رد على ذلك بالتعهد بتنفيذ وعده الذي قطعه في عام 2020، بما في ذلك عدم تسليم الحقوق الإدارية للمجموعة لأبنائه. كما تعهد بالمشاركة النشطة في الإدارة العادلة والصريحة، فضلا عن مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحماية حقوق العمال وتعزيز التواصل مع مجموعات المصالح المختلفة.وقد حصل "لي" البالغ من العمر 54 عاما، وهو حفيد "لي بيونغ تشول" مؤسس مجموعة "سام سونغ"، على عفو رئاسي في أغسطس الماضي، بعد أن قضى 18 شهرا في السجن بسبب تورطه في فضيحة الفساد التي أدت إلى عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هي".