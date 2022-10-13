الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين استيلاء روسيا على أراضٍ أوكرانية

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين مساعي روسيا لضم 4 مناطق في أوكرانيا إلى سيادتها.وعقدت الأمم المتحدة جلسة استثنائية طارئة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء حيث تبنت هذا القرار بأغلبية 143 صوتا مقابل 5 أصوات، وامتنعت 35 دولة عن التصويت، من بينها الصين والهند وباكستان.ويدين القرار الاستفتاءات "غير القانونية" التي أجريت في 4 مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا، ويطالب روسيا بالتخلي فورا ودون شروط عن ضمها لتلك المناطق والانسحاب من أوكرانيا.وقد صوتت كوريا الجنوبية وأوربا واليابان والولايات المتحدة لصالح القرار، بينما صوتت روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وسوريا ونيكاراغوا ضد القرار.وقبل التصويت، قال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" إن حكومة سيول تؤكد دعمها لسيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها، مشددا على أن الأعمال غير القانونية التي تقوم بها روسيا لا يمكن للمجتمع الدولي قبولها.لكن سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" دافع عن روسيا، ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بتلك الاستفتاءات ودعم ضم روسيا للمناطق الأربع في أوكرانيا.