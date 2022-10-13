الزعيم الكوري الشمالي يشرف على إطلاق صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن "كيم جونغ أون" أشرف على اختبار إطلاق صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى أمس الأربعاء.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية اليوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى من وحدات العمليات النووية التكتيكية في اليوم السابق.وتم إطلاق الصاروخين من منطقة "كيه تشون" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" باتجاه المياه الغربية، وقد حلقا لمدة 10 آلاف و234 ثانية ليصيبا الهدف المطلوب على بعد ألفي كيلومتر.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن تجربة الإطلاق أجريت لتعزيز "الكفاءة والقدرة القتالية" للصواريخ التي تم نشرها في الوحدات التكتيكية وإعادة التأكد من موثوقية نظام التطبيق التشغيلي.وأشارت الوكالة إلى أن "كيم" كان راضيا عن نتائج الاختبار، وقال إن الإطلاق أثبت مرة أخرى استعداد بلاده الكامل والتام لإخضاع الأعداء بضربة مضادة سريعة ودقيقة وقوية. كما شدد "كيم" على أن تجربة إطلاق النار بمثابة تحذير واضح لأعداء بلاده، وأكد على الحاجة إلى توسيع مجال عمليات القوات المسلحة الاستراتيجية النووية وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية.وقد رصد الجيش الكوري الجنوبي تجربة الإطلاق الصاروخي لكنه لم ينشرها لوسائل الإعلام لأن إطلاق صواريخ كروز لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، على عكس الصواريخ الباليستية.