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الرياضة

اللاعب سون هُنغ مين يسجل هدفين في مباراة في دوري أبطال أوربا

Write: 2022-10-13 10:26:03

اللاعب سون هُنغ مين يسجل هدفين في مباراة في دوري أبطال أوربا

Photo : YONHAP News

سجل اللاعب الكوري الجنوبي "سون هنغ مين" في نادي "توتنهام هوتسبر" في الدوري الإنغليزي الممتاز هدفين في مباراة في دوري أبطال أوربا أمس الأربعاء.
وأحرز اللاعب الهدفين في الدقيقة 20 وفي الدقيقة 36 من المباراة ضد فريق "أينتراخت فرانكفورت" في دوري أبطال أوربا على ملعب "توتنهام هوتسبير" في لندن، مما ساهم في فوز توتنهام بـ3-2. وبذلك اقترب "توتنهام" من التأهل لمرحةل خروج المغلوب بدوري أبطال أوربا.
وقد سجل "سون" حتى الآن ثلاثة أهداف في الدوري الإنغليزي، وكان الهدفان الأخيران هما الهدفين الرابع والخامس في هذا الموسم.
وتم تسجيل أحد الهدفين بمساعدة من "هاري كين"، وهو الهدف الخمسين للثنائي في جميع المباريات الرسمية.
كما حصل "سون" على لقب "لاعب المباراة".
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