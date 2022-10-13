واشنطن تؤكد أنها ستحمل كوريا الشمالية المسؤولية عن أعمالها الاستفزازية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل تحميل كوريا الشمالية المسؤولية عن أعمالها الاستفزازية مثل إطلاق الصواريخ النووية والباليستية.وصرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس" خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية أو تنفيذ مقاطعة ثانوية.وقال "برايس" إنه طالما واصلت كوريا الشمالية أعمالها الاستفزازية، فسوف تستمر الولايات المتحدة في معاقبة الذين يشرفون ويساعدون في استمرار برامج أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية في كوريا الشمالية، والذين يساعدون كوريا الشمالية على تجنب العقوبات.وقال المتحدث إن البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية خطير ويشكل تهديدًا ليس فقط لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ولكن أيضًا لمصالح حلفائها.وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم الأدوات المناسبة لمحاسبة من يشرفون على البرنامج النووي.وأضاف "برايس" أنه إذا كان لدى بيونغ يانغ اعتقاد خاطئ بأن أنواع الاستفزازات التي تورطت فيها في الأشهر الأخيرة ستمنحها أي نفوذ إضافي، فإن العواقب التي ستترتب عليها من المجتمع الدولي ستثبت لها مجددا أن الأمر ليس كذلك.