الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدين تحرك روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين تحرك روسيا غير القانوني لضم أجزاء من أوكرانيا.وجاء تبني هذا القرار في تصويت جرى أمس الأربعاء، حيث صوتت 143 دولة من بين 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار.ووصف القرار الاستفتاء الذي أجرته روسيا في 4 مناطق في أوكرانيا، وهي"دونيتسك"، و"لوهانسك"، و"زابوريجا"،و"خيرسون"، بأنه "تصويت غير معترف به حسب القانون الدولي".ويقضي القرار بعدم الاعتراف بإعلان روسيا عن ضم المناطق الأربع المذكورة.ودعا القرار روسيا إلى سحب قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا بشكل فوري وكامل ودون أي شروط مسبقة، وحل القضية من خلال الحوار والمفاوضات.وبهذا بلغ عدد القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي، 4 قرارات حتى الآن.ومن جانبه، أكد السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" أن الحكومة الكورية الجنوبية تدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدة وسلامة أراضيها.