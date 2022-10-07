كوريا تسعى لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع ميركسور

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اتفقت كوريا الجنوبية وأوروغواي على تسريع المفاوضات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميكوسور" التي تعد أكبر تكتل اقتصادي يمثل دول تلك المنطقة.جاء هذا الاتفاق خلال اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" ورئيس أوروغواي "لويس لا كاليي بو" أمس الأربعاء في العاصمة "مونتي فيديو".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري بزيارة لأوروغواي منذ 11 عاما، بعد أن زارها رئيس الوزراء السابق "كيم هوانغ شيك" في عام 2011.كما أجرى رئيس الوزراء الكوري "هان" لقاءات أخرى مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في أوروغواي، بمن فيهم وزراء الخارجية والدفاع والصناعة.ويقوم رئيس الوزراء الكوري "هان" حاليا بجولة تشمل كلا من تشيلي وأوغرواي والأرجنتين.الجدير بالذكر أن السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" قد تم تأسيسها عام 1991 بقيادة أورغواي والبرازيل والأرجنتين وباراغواي، وتضم 290 مليون نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار، أي 62% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة أمريكا اللاتينية.والجدير بالذكر أيضا أن المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارية بين كوريا وميركوسور قد تم تعليقها منذ جولتها السابعة التي عقدت في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي.