كوريا تسجل عجزا في ميزانها المالي رغم زيادة عائداتها الضريبية

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بلغ حجم العجز في الميزان المالي لكوريا الجنوبية 85 تريليون وون، رغم الزيادة في عائداتها الضريبية خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بمقدار 41 تريليون وون، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، بلغ إجمالي قيمة العائدات الضريبية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 438.6 تريليون وون، بزيادة مقدارها 41.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق الحكومي خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بلغ 489.3 تريليون وون، بزيادة مقدارها 62 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا بلغ حجم عجز الحكومة في رصيد الميزانية الموحدة 50.6 تريليون وون، في حين بلغ العجز في الميزان المالي الإداري 85.3 تريليون وون، بزيادة مقدارها 15.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن حجم الديون الوطنية في أغسطس شهد زيادة بمقدار 8.7 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إجمالي حجمها إلى 1030 تريليون وون.