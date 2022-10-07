سيول تدعو بيونغ يانغ مجددا إلى العودة للحوار

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ردا على إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى أمس الأربعاء، دعت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار، مؤكدة أن استفزازاتها الصاروخية ستتسبب في تعرض النظام الكوري الشمالي لعدم الاستقرار.وقال مسؤول في وزارة التوحيد اليوم الخميس في تصريح للصحفيين إن استفزازات كوريا الشمالية ستؤدي إلى تعزيز عزلتها عن المجتمع الدولي وتقوية العقوبات الدولية المفروضة عليها، مما سيتسبب بالتالي في تفاقم الصعوبات التي يواجهها الشعب الكوري الشمالي.ودعا المسؤول كوريا الشمالية إلى المشاركة في الجهود الهادفة إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام والازدهار فيها من خلال التوقف عن الاستفزازات والاستجابة للمبادرة الجريئة التي عرضتها حكومة سيول.وأكد المسؤول موقف الحكومة الكورية الجنوبية الداعي إلى احترام جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين، مجددا دعوته لكوريا الشمالية إلى التوقف عن استفزازاتها النووية والعودة للحوار.