ارتفاع حاد في محاولات القرصنة السيبرانية ضد برنامج اقتناء الدفاع الكوري الجنوبي

تبين أن محاولات القرصنة الإلكترونية ضد إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكوري الجنوبي قد شهدت زيادة حادة.وكشف النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية "سونغ كاب سوك" اليوم الخميس عن أنه تم رصد 13 ألفا و723 من محاولات القرصنة الإلكترونية ضد برنامج اقتناء الدفاع خلال الفترة من عام 2019 وحتى شهر أغسطس الماضي.وأوضح أن محاولات القرصنة تلك ظلت تشهد زيادة باستمرار، حيث بلغ عدد محاولات القرصنة 2500 محاولة في عام 2019، ثم 3100 محاولة في عام 2020، و4300 محاولة في العام الماضي 2021، بينما يُتوقع أن يتجاوز عدد محاولات القرصنة 5 آلاف محاولة هذا العام، حيث تم رصد 3600 محاولة على الأقل منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس الماضي.وطبقا لنتائج تحليلات بروتوكولات الإنترنت للقراصنة، تم رصد 4500 محاولة، أي بنسبة 33% من إجمالي عدد محاولات القرصنة، من بروتوكولات إنترنت في الصين، و2900 محاولة في الولايات المتحدة، و900 من داخل كوريا الجنوبية، و500 في الهند.وأكد النائب البرلماني "سونغ" على ضرورة إنشاء نظام استجابة لحماية تكنولوجيا الدفاع الرئيسية للبلاد من محاولات القرصنة السيبرانية المتزايدة.