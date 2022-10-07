المستثمرون الأجانب يسحبون 2.3 تريليون وون من سوق الأسهم الكورية في سبتمبر

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وسط مساعي الدول الرئيسية لتشديد سياساتها النقدية، قام المستثمرون الأجانب ببيع أسهم بقيمة تريليونين و359.8 مليار وون في البورصة الكورية خلال شهر سبتمبر الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ حجم رؤوس الأموال التي سحبها المستثمرون الأجانب من سوق الأسهم الكورية خلال شهر سبتمبر الماضي، مليارا و650 مليون دولار.وكان المستثمرون الأجانب قد قاموا بسحب ما قيمته مليارٌ و860 مليون دولار من سوق الأسهم الكورية في شهر فبراير الماضي، و3 مليارات و930 مليون دولار في مارس، و4 مليارات و260 مليون دولار في أبريل، ومليار و290 مليون دولار في مايو، و3 مليارات و10 ملايين دولار في يونيو.وأرجع التقرير السبب الرئيسي في انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الأسهم الكورية إلى المخاوف من تشديد الدول الرئيسية سياساتها النقدية، والأزمة الجيوسياسية في أوربا.وأشار التقرير إلى أن صافي حجم سحب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق السندات الكورية بلغ 640 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي.