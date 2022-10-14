مقاتلات كورية الشمالية تحلق بالقرب من الحدود بين الكوريتين

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حلقت حوالي 10 طائرات عسكرية كورية شمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إرسال مقاتلات "إف-35" إلى المنطقة.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 10 طائرات عسكرية بالقرب من خط الترسيم العسكري بين الساعة 10:30 مساء الخميس و12:20 صباح الجمعة.وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي رصد الطائرات العسكرية الشمالية على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال الحدود في المنطقة الغربية وعلى بعد حوالي 47 كيلومترا شمال الخط في المنطقة الشرقية. كما تم رصد الطائرات على بعد 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو الحد الفاصل عمليا بين الكوريتين في البحر الأصفر.وحلقت الطائرات بالقرب من منطقة حظر الطيران المنصوص عليها في الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018، والذي تم توقيعه بعد قمة الرئيس آنذاك "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أرسل على الفور مقاتلاته من طراز "إف-35 إيه" إلى المنطقة.وقد أجرت كوريا الشمالية مناورة مماثلة في الأسبوع الماضي، عندما أرسلت 12 طائرة عسكرية في تشكيلات وأجرت تدريبات على إطلاق النار جو-أرض بالقرب من الحدود بين الكوريتين.