كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الجمعة، بعد وقت قصير من تحليق طائراتها العسكرية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ في الساعة 1:49 من صباح اليوم.ويجري الجيش الكوري الجنوبي تحليلا مفصلا لعملية الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخ وسرعته وارتفاعه.وقد أجرت كوريا الشمالية 24 عملية لإطلاق الصواريخ الباليستية و3 تجارب لإطلاق صواريخ كروز هذا العام.وجاء هذا الإطلاق بعد أن حلقت 10 طائرات عسكرية من كوريا الشمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين بين الساعة 10:30 مساء الخميس والساعة 12:20 من صباح الجمعة، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إرسال مقاتلاتها من طراز "إف-35 إيه" ردا على ذلك.