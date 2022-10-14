الولايات المتحدة تدين إطلاق الصواريخ وتدعو كوريا الشمالية إلى الحوار

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أدانت الولايات المتحدة أحدث عملية إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية، وحثت بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا ردا على سؤال مكتوب من شبكة "كي بي إس" حول إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى في وقت مبكر من الجمعة.وقال البيان إن الإطلاق الأخير ينتهك قرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة.وأضافت الوزارة أن واشنطن تواصل السعي إلى إجراء حوار جاد ومستدام مع بيونغ يانغ، لكنها ترفض الاستجابة.وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان إنها قيمت أن عملية الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائها.وأكدت القيادة التزام واشنطن الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد كشفت في وقت مبكر من اليوم الجمعة عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ في الساعة 1:49 صباحا.