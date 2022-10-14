كوريا الشمالية تطلق 170 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة

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قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 170 قذيفة مدفعية اليوم الجمعة على المنطقة العازلة المنصوص عليها في الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.وقالت الهيئة إنها رصدت قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي وسقطت داخل المناطق العازلة في المياه الشرقية والغربية شمال خط الحدود الشمالي، الذي يفصل عمليا بين الكوريتين.وأضافت الهيئة أنها رصد إطلاق حوالي 130 قذيفة مدفعية من "ما جانغ دونغ" في مقاطعة "هوانغ هيه" في البحر الأصفر بين الساعة 1:20 و1:25 صباحا، وحوالي 40 قذيفة أخرى من منطقة "كو أوب ري" في مقاطعة "كانغ وان" في البحر الشرقي بين الساعة 2:57 و3:07 صباحا. وقد سقطت هذه القذائف في المناطق الشرقية والغربية العازلة.وأصدر الجيش الكوري الجنوبي تحذيرا شديد اللهجة، وحث كوريا الشمالية على وقف إطلاق النار على الفور، قائلا إن هذا العمل يمثل "انتهاكا واضحا للاتفاق العسكري الشامل بين الكوريتين".وكانت الكوريتان قد وقعتا ذلك الاتفاق العسكري في سبتمبر 2018، وينص على وقف جميع الأعمال العدائية لتقليل التوتر وبناء الثقة.