بيونغ يانغ تدعي أن إطلاق الصواريخ ضربة مضادة لاستفزازات سيول

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ادعت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن إطلاقها الصاروخي الباليستي الأخير كان إجراء مضادا لما أسمته بـ"الأعمال الاستفزازية" من قبل الجيش الكوري الجنوبي بالقرب من حدودها.وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد كشفت في وقت مبكر من اليوم عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ في الساعة 1:49 صباحا.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي في بيونغ يانغ قوله إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى تدريبات بالمدفعية بالقرب من الحدود لمدة عشر ساعات أمس الخميس.وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية تأخذ هذا الاستفزاز على محمل الجد، وستتخذ إجراءات عسكرية مضادة قوية.وأصدرت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة ضد الأنشطة العسكرية التي أسمتها بـ"المتهورة" من قبل الجنوب، والتي أدت إلى تصعيد التوتر في المنطقة.