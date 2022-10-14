كوريا الجنوبية تفرض أول عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية منذ 5 سنوات

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قررت كوريا الجنوبية فرض عقوبات خاصة على كوريا الشمالية لأول مرة منذ 5 سنوات، حيث قررت وضع 15 كوريا شماليا و16 مؤسسة على قائمتها السوداء.وقالت الحكومة اليوم الجمعة إنها قررت فرض عقوبات على الأفراد والمنظمات التي ساهمت في تطوير برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، أو التي تساعدها على التهرب من العقوبات.وأعربت وزارة الخارجية في إعلانها عن العقوبات الجديدة عن إدانتها الشديدة لإطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ بوتيرة غير مسبوقة.وتعد هذه أول عقوبات أحادية الجانب تفرضها كوريا الجنوبية على كوريا الشمالية منذ ديسمبر 2017، عندما فرضت إدارة "مون جيه إين" عقوبات على 12 فردا و20 كيانا في كوريا الشمالية.وبموجب العقوبات، سيتم حظر المعاملات المالية أو تبادل العملات الأجنبية مع الأفراد والمنظمات المدرجة في القائمة السوداء دون إذن من حكومة سيول.