سيول وواشنطن تبحثان قضية تعزيز الردع الموسع

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قالت وزارة الخارجية في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مشاورات وثيقة بشأن سبل تعزيز فاعلية الردع الموسع لمواجهة تصاعد التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "إيم سو سوك" بهذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول قضية إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في كوريا الجنوبية واتفاقية المشاركة النووية.وأوضح "إيم" أن الجانبين يجريان مشاورات وثيقة من خلال المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للردع الموسع وغيرها من القنوات الأخرى.وأضاف أن البلدين الحليفين يناقشان تدابير التعزيز، بما في ذلك النشر المنسق والسريع للأصول الاستراتيجية الأمريكية.كما أكد على أن الحكومة تحافظ على الاستعداد الدفاعي المشترك للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لحماية أرواح وسلامة الكوريين الجنوبيين في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.