الرئيس الألماني يزور كوريا الجنوبية في نوفمبر

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قال المكتب الرئاسي في سيول إن الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" سيزور كوريا الجنوبية في مطلع شهر نوفمبر.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ" أمس الخميس في مؤتمر صحفي أن الرئيس الألماني سيقوم بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع الرئيس "يون صوك يول" يوم 4 نوفمبر لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في قضايا الأمن الاقتصادي.وأضاف المتحدث أن الرئيسين سيتبادلان أيضا وجهات النظر حول قضايا شبه الجزيرة الكورية والمصالح الإقليمية الأخرى.وسوف يكون "شتاينماير" أول رئيس ألماني يزور كوريا الجنوبية منذ أربع سنوات. وتوقع المتحدث أن توفر هذه الزيارة فرصة مهمة للبلدين لتعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات قبل الذكرى الـ140 على بدء التبادلات الثنائية بينهما، والتي تصادف العام القادم.يُذكر أن المستشار الألماني يعتبر هو رئيس الحكومة ويتمتع بجميع الصلاحيات تقريبا، بينما يكون الرئيس هو رأس الدولة ويمثل البلاد خارجيا.