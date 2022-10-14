مؤشر أسعار الاستيراد في كوريا يرتفع بـ3.3%

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شهدت أسعار الاستيراد في كوريا الجنوبية ارتفاعا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري .وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار الاستيراد على أساس الوون الكوري 154.38 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالشهر الأسبق، وبنسبة 24.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقد تراجعت أسعار الاستيراد لشهرين متتاليين في يوليو وأغسطس، ثم ارتفعت مرة أخرى في الشهر الماضي.ومن بين المنتجات المستوردة التي ارتفعت أسعار استيرادها: منتجات المناجم والمنتجات الزراعية والسمكية، والمنتجات الكيميائية والمعدنية وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية.وأشار التقرير إلى أن السبب في ارتفاع مؤشر أسعار الاستيراد يعود إلى ارتفاع أسعار منتجات المناجم وأجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية الناجم عن صعود سعر صرف الدولار الأمريكي، رغم تراجع أسعار النفط العالمية.وقد شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا في السوق الكورية بنسبة 5.5% في سبتمبر، فيما تراجعت أسعار النفط العالمية بـ5.9%.أما مؤشر التصدير في سبتمبر فارتفع بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر الأسبق.