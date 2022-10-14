عدد الموظفين الجدد في سبتمبر يرتفع بمقدار 700 ألف مقارنة بالعام الماضي

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وفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، زاد عدد الموظفين الجدد في كوريا الجنوبية بمقدار 707 آلاف شخص في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 1999 على أساس أشهر سبتمبر.وبذلك يكون عدد الموظفين الجدد في كوريا قد شهد زيادة لـ19 شهرا متتالية منذ شهر مارس من العام الماضي.ومن بين المجالات التي شهدت زيادة في عدد الموظفين الجدد: الصناعات التحويلية، والخدمات الصحية والاجتماعية، والفنادق والمطاعم.وبهذا أيضا بلغ معدل التوظيف في كوريا خلال شهر سبتمبر 62.7%، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس أشهر سبتمبر منذ بدء جميع البيانات ذات الصلة.وأشار التقرير إلى أن هامش الزيادة في عدد الموظفين الجدد انخفض للشهر الرابع على التوالي منذ شهر يونيو الماضي رغم الارتفاع في عدد الموظفين الجدد.وتوقعت وزارة المالية أن يشهد هامش الزيادة في التوظيف تراجعا خلال فترة من الزمن بسبب زيادة عدم اليقين في الأوضاع الاقتصادية نتيجة لتباطؤ زيادة الصادرات.