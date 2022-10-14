سيول وواشنطن وطوكيو تعرب عن قلقها من استفزازات كوريا الشمالية

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أجرى المبعوث النووي الكوري الجنوبي "كيم كون" محادثات هاتفية منفصلة اليوم الجمعة مع نظيريه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "داكيهيرو هوناكوشي".وقال "كيم" إن كوريا الشمالية شنت سلسلة من الاستفزازات الصاروخية منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، وأنها شنت اليوم أيضا استفزازات عسكرية بإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى وقذائف مدفعية في المنطقة العازلة بين الكوريتين، وتحليق مقاتلاتها بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، مما رفع التوتر في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. وأكد أن إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية في المنطقة العازلة انتهاك واضح للاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين.وأعرب المبعوثون النوويون من سيول وواشنطن وطوكيو عن قلقهم العميق من أن استفزازات كوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وأيضا في العالم أجمع.وقالوا إن استفزازات كوريا الشمالية المتكررة ستؤدي إلى تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ودعوا بيونغ يانغ إلى العودة إلى الحوار.