الحكومة الكورية تخفض تكاليف تشغيل الوكالات العامة بأكثر من تريليون وون

Photo : KBS News

قال وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونغ هو" إن الحكومة سوف تخفض من تكاليف تشغيل المؤسسات العامة حتى العام القادم بما يزيد عن تريليون وون.وكشف الوزير "تشو" عن هذه الخطة للصحفيين في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة، حيث يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.وكانت الحكومة الكورية قد تلقت في وقت سابق خطط إصلاحية من 350 مؤسسة عامة في خمسة قطاعات، وهي قطاعات التنظيم والموظفين والميزانية والأصول والرعاية الاجتماعية. وتخطط الحكومة لتقييم تلك الخطط وتعديلها قبل إصدار خطط معدلة نهائية.وحول خطط إصلاح الميزانية، قال الوزير "تشو" إن الحكومة تهدف إلى تخفيض إجمالي بمقدار 1.1 تريليون وون حتى نهاية العام القادم في نفقات تشغيل المؤسسات العامة.وأوضح أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، تخطط الحكومة لتخفيض بمقدار 714.2 مليار وون خلال النصف الثاني من هذا العام، و431.6 مليار وون في العام القادم.