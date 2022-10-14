بي تي إس تقيم حفلا في بوسان للترويج لإكسبو 2030

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أقامت فرقة "بي تي إس" حفلا موسيقيا أول من أمس السبت في مدينة بوسان الساحلية في جنوب كوريا الجنوبية، للترويج لمساعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.وقد بدأ الحفل الموسيقي المجاني بعنوان "لم يأت بعد إلى بوسان" في الساعة السادسة من مساء أمس في ملعب "بوسان آسياد" الرئيسي أمام حوالي 52 ألف مشجع من جميع أنحاء العالم. كما شاهد حوالي 12 ألف معجب، لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر، تغطية حية من شاشات كبيرة أقيمت في ساحة انتظار للسيارات في محطة بوسان الدولية للركاب، ومسرح خاصة في شاطئ "هيه أون ديه".وخلال العرض الذي استغرق ساعتين تقريبا، قدمت الفرقة 20 أغنية، بما في ذلك الأغاني التي لقيت شعبية مثل "داينامايت" و"فاير" و"يت تو كوم".وقد أرسلت شرطة مدينة بوسان حوالي 600 ضابط إلى مكان الحفل الموسيقي والطرق الرئيسية لتسهيل حركة المرور، بينما تمركز 600 ضابط آخر هناك استعدادا لأي طوارئ.