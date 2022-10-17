مراكز بيانات كاكاو لم تتعاف بالكامل من الحريق حتى الآن

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لم تتمكن شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة "كاكاو" حتى الآن من استعادة جميع خدماتها بالكامل، بعد يومين من حريق اندلع في أحد مراكز البيانات وتسبب في حدوث أعطال جسيمة وشل الخدمات التي يعتمد عليها الكوريون بشكل كبير.ووفقا للشركة، تمت استعادة الوظائف الأساسية لخدمة الرسائل المحمولة الخاصة بها كاماو توك"، بعد حوالي 10 ساعات من الحادث الذي وقع يوم السبت في مركز بيانات "صونغ نام" في "بان غيو"، حيث توجد الحاسبات الخوادم التابعة للشركة.ومع ذلك، فإن بعض خدمات تطبيقات المراسلة المهمة ظلت معطلة حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، مما منع المستخدمين من الوصول إليها.ولا تزال الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركات التابعة لكاكاو، مثل مشاركة الدراجة الكهربائية وخدمات خرائط كاكاو، تواجه مشكلات. ويرجع التأخير في استعادة تلك الخدمات إلى إجراءات فحص السلامة الدقيقة التي يتم تنفيذها في مركز بيانات "بان غيو".وتشير تحقيقات الشرطة الأولية إلى أن الحريق بدأ في أحد الأجهزة الثلاثين لتزويد الطاقة في الطابق السفلي الثالث من المبنى. وتخطط الشرطة والوكالات ذات الصلة، مثل دائرة الطب الشرعي الوطنية، لإجراء تحقيق مشترك اليوم الاثنين للعثور على السبب بشكل أكثر دقة.