كيشيدا يقدم هدايا مرة أخرى لضريح ياسوكوني

Photo : KBS News

أرسل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" هدايا إلى ضريح "ياسوكوني" المثير للجدل، الذي يضم رفات عدد من مجرمي الحرب.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الاثنين إن كيشيدا أرسل هدية "ماساكاكي" باسمه ولقبه كرئيس للوزراء في وقت سابق من اليوم، بمناسبة بداية عيد الخريف في ذلك الضريح.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها كيشيدا قربانا لضريح ياسوكوني منذ توليه المنصب في العام الماضي.ويعتبر ذلك الضريح، الذي يكرم قتلى الحرب في اليابان ويضم رفات 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى، رمزا للعدوان العسكري الياباني، وغالبا ما تحتج كوريا الجنوبية والصين على زيارات القادة اليابانيين إليه.ومن المرجح أن يمتنع كيشيدا عن زيارة الضريح شخصيا، وفقا لوكالة كيودو نقلا عن أشخاص مقربين منه.ومع ذلك، اتضح أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا قد زار ضريح ياسوكوني يوم الجمعة الماضي قبيل مهرجان الخريف.