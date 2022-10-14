المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق مغتصب عشية الإفراج عنه

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تم إصدار قرار باستمرار سجن أحد مرتكبي الجرائم الجنسية شديد الخطورة، والذي كان من المقرر إطلاق سراحه اليوم الاثنين بعد أن قضى عقوبته في سلسلة من الاعتداءات الجنسية على قاصرين، وذلك بتهمة أخرى بالاعتداء الجنسي.وأصدر فرع مدينة "آن يانغ" التابع لمكتب النيابة في مدينة "سو وان" أمرا أمس الأحد بالقبض على المغتصب "كيم غُن شيك" بعد عقد جلسة استماع في هذا الشأن.وكان من المقرر مبدئيا إطلاق سراح "كيم" المدان البالغ من العمر 54 عاما من سجن في "آن يانغ"، حيث قضى 15 عاما سجنا بتهمة الاعتداء الجنسي على 11 قاصرا في الفترة بين مايو وسبتمبر من عام 2006.ومن المرجح أن يظل "كيم" في السجن بتهمة جنائية جديدة تم الكشف عنها عندما أبلغت ضحية مزعومة مؤخرا أنها تعرضت لاعتداء جنسي منه قبل 16 عاما عندما كان عمرها أقل من 13 عاما.ويخطط الادعاء لتسليمه إلى المحكمة لمحاكمته في هذا الاتهام بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم.