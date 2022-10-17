سيول تعقد مناورات ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية

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أطلق الجيش الكوري الجنوبي مناورات تستهدف التدرب على الرد على التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.ويشارك في هذه المناورات المتنوعة القوات البرية والبحرية والجوية، وكذلك قوات مشاة البحرية، على مدار يومين، حتى يوم الغد الثلاثاء.وتركز مناورات "هوغوك"، وهي مناورات سنوية يتم إجراؤها في النصف الثاني من العام، على الحفاظ على الجاهزية العسكرية وتعزيز قدرات العمليات المشتركة.وتتم إقامة مناورات هذا العام على افتراض وجود تهديدات مختلفة من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك تهديدات بأسلحة نووية وصواريخ، بحيث يتم حشد القوات وتنظيم التدريبات بناء على ذلك.ومن ناحية أخرى، قال الجيش إنه عزز مراقبته لكوريا الشمالية، بالنظر إلى أن بيونغ يانغ قد ترتكب استفزازات إضافية بحجة الرد على التدريبات الكورية الجنوبية الأخيرة.