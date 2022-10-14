الكوريون يتناولون الراميون 1.7 مرة أسبوعيا في المتوسط

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اتضح أن الكوريين يتناولون المعكرونة الفورية "راميون" بمعدل 1.7 مرة أسبوعيا في المتوسط.وطبقا لنتائج مسح أجرته المؤسسة الكورية للزراعة ومصائد الأسماك وتجارة الأغذية مؤخرا، على 500 من ذوي الخبرة في شراء منتجات الراميون خلال العام الماضي، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و65 عاما، بلغ متوسط عدد مرات تناولهم للراميون 1.7 مرة أسبوعيا، بواقع 1.8 مرة للرجال، و1.5 مرة للنساء.وأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط مستوى رضائهم عن منتجات الراميون المطروحة في السوق بلغ 3.9 نقطة من 5 نقاط.كما اتضح أن حجم سوق التجزئة لمنتجات الراميون في كوريا الجنوبية قد بلغ تريليونين و10 مليارات وون في العام الماضي، بانخفاض نسبته 6.7% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ إجمالي حجم إنتاج الراميون في كوريا خلال العام الماضي 692 ألفا و593 طنا، بانخفاض نسبته 64.12% مقارنة بالعام الأسبق، فيما شهد إجمالي قيمة الإنتاج زيادة بنسبة 10.9%، ليصل إلى تريليونين و492 مليار وون.وبلغ إجمالي حجم صادرات الراميون الكورية 670 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.7% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك زيادة للعام السابع على التوالي منذ عام 2015.أما حجم واردات كوريا من الراميون فبلغ 10 ملايين و240 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 118.8% مقارنة بالعام الأسبق.