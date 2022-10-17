ستراي كيدز تحتل المركز الثاني في بيلبورد 200 بألبوم ماكسيدنت

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تصدرت فرقة الكيبوب ستراي كيدز مخطط ألبومات بيلبورد الرئيسي للمرة الثانية.ووفقا لمجلة الموسيقى الأمريكية التي تنظم الرسم البياني الغنائي أمس الأحد، ظهرت فرقة الفتيان الكورية الجنوبية المكونة من ثمانية أعضاء لأول مرة في المرتبة الأولى على مخطط "بيلبورد 200" بعد بيع 117 ألف وحدة معادلة من ألبومها الجديد "ماكسيدنت" في الولايات المتحدة في فترة أسبوع حتى يوم الخميس الماضي.وبذلك أصبحت الفرقة ثاني مجموعة كيبوب تتصدر بيلبورد 200 أكثر من مرة، بعد بي تي إس. وقد وصلت ستراي كيدز سابقا إلى المركز الأول بألبومها "أورديناري" قبل أقل من أربعة أشهر.كما تصدرت فرقة بي تي إس نفس المخطط هذا العام بأغنية "بروف"، بينما حققت فرقة "بلاك بينك" البناتية نفس الإنجاز بأغنيتها "بورن بينك".ويذكر أن بيلبورد تصدر مخطط الألبومات استنادا إلى مبيعات الألبومات الفعلية وتتبع وتدفق الألبومات المكافئة.