كوريا تسجل حوالي 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ظل عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في مستوى يزيد بقليل عن 11 ألف حالة، حيث تباطأ التراجع في معدل انتشار العدوى.وقال تقرير صادر عن الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 11 ألفا و40 إصابة طوال يوم أمس، بما في ذلك 81 حالة بين القادمين من الخارج، مما رفع من إجمالي عدد الإصابات في كوريا حتى الآن إلى حوالي 25 مليونا و131 ألف حالة.وقد انخفض الحصيلة اليومية بحوالي عشرة آلاف مقارنة بأول من أمس بسبب قلة الاختبارات التي أجريت في عطلة نهاية الأسبوع، لكنها زادت بحوالي ألفين مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي، وبانخفاض بلغ حوالي ألف مقارنة ما ما كانت عليه قبل منذ أسبوعين.وارتفع عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة بمقدار واحد مقارنة بأول من أمس ليصل إلى 248.وتم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة أخرى ناجمة عن الإصابة بالفيروس، مما رفع عدد الوفيات إلى 28 ألفا و851، وظل معدل الوفيات عند 0.11%.