كوريا الشمالية تطلق 400 قذيفة مدفعية باتحاه البحرين الشرقي والغربي

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أطلقت كوريا الشمالية المئات من قذائف المدفعية باتجاه البحرين الشرقي والغربي بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن كانت قد أطلقت قذائف مدفعية في فجر اليوم نفسه.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنه تم رصد إطلاق حوالي 90 قذيفة مدفعية من منطقة جانغ جون في مقاطعة كانغ وان في كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي بدءا من الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي ولمدة ساعة ونصف.وتم رصد إطلاق حوالي 90 قذيفة مدفعية من جنوب مقاطعة هوانغ هيه باتجاه البحر الغربي من الساعة الخامسة و20 دقيقة من بعد ظهر الجمعة ولمدة ساعة و40 دقيقة، ورصد حوالي 210 قذائف مدفعية مطلقة من جنوب مقاطعة هوانغ هيه أيضا، ليتجاوز إجمالي عدد القذائف المدفعية التي أطلقتها كوريا الشمالية 400 قذيفة.وقد سقطت قذائف المدفعية في المنطقة العازلة التي تم ترسيمها بناء على الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين لمنع ممارسة أنشطة عسكرية داخلها.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن إطلاق كوريا الشمالية لقذائف مدفعية في المنطقة العازلة انتهاك واضح للاتفاق العسكري بين الكوريتين، وحثت بيونغ يانغ التوقف عن استفزازاتها العسكرية.