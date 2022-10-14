عدم وجود مؤشرات حول تسرب رؤوس الأموال الأجنبية من كوريا

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أكد محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي "لي تشانغ يونغ" على أنه لم يتم رصد أي مؤشرات تفيد بتسرب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد.جاء ذلك في تصريح أدلى به "لي" للصحفيين اول من أمس السبت في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث أعرب عن اعتقاده بأن تسرب رؤوس الأموال الأجنبية قد تم بالفعل، وأنه لن يكون هناك المزيد من التسرب.وأكد "لي" أن الظاهرة الأخيرة لتسرب الأموال الأجنبية من كوريا جاءت نتيجة للتعديلات التي خضعت لها سوق السندات والأسهم الكورية خلال الأشهر القليلة الماضية.كما أكد أن الظروف المالية الحالية في كوريا الجنوبية ليست أزمة مالية مثلما حدث في الماضي، وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب تجنب تنفيذ التحفيز المالي بشكل متزامن مع التشديد في السياسات النقدية.