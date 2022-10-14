الدولية انطلاق أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

افتتحت يوم السبت الماضي في بكين أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين الذي يتوقع أن يحصل فيه الرئيس "شي جين بينغ" على فترة ولاية ثالثة لقيادة الحزب، وذلك بحضور أكثر من 3 آلاف من أعضاء الحزب.

وفي كلمته أمام المؤتمر، كشف الرئيس الصيني عن الإنجازات التي حققها الحزب الشيوعي الحاكم، ومجموعة واسعة من السياسات التي سوف ينتهجها، حيث أكد على أنه ستتم وحدة تايوان، موضحا حق بلاده في استخدام القوة في قضية تايوان، لكنه أضاف أن ذلك لا يستهدف التايوانيين بل يستهدف التدخلات من جانب القوى الخارجية.

كما شدد على أهمية بناء دولة اشتراكية متطورة قوية من خلال تحقيق الازدهار المشترك للشعب الصيني، والتغلب على الولايات المتحدة.

وتشمل أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب من 200 شخص تقريبا، والتي بدورها تختار أعضاء المكتب السياسي الـ25 ولجنته الدائمة التي تعد أعلى هيئة قيادية في الصين.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بولاية الرئيس "شي جين بينغ" الثالثة لقيادة الحزب في ختام مؤتمر الحزب يوم الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.